Das ist doch mal eine schöne Überraschung! Lange müssen sich die Fans von The Masked Singer nicht mehr gedulden – schon morgen geht die Musikshow in eine neue Runde. Und das neue Rateteam rund um Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) ist jetzt schon ganz heiß darauf, den zehn Kandidaten in insgesamt sechs Liveshows auf die Schliche zu kommen. Und wie in den Staffeln zuvor dürfen sich die zwei auch in der Auftaktfolge über prominente Verstärkung freuen...

Niemand Geringeres als Dieter Hallervorden (85) wird als Gast das Rateteam in der ersten Show unterstützen – das geht nun aus einer Presseerklärung des Senders hervor. Der Schauspieler ist im "The Masked Singer"-Universum kein Unbekannter: Im Frühjahr war er selbst Kandidat der Show und rockte als Cha­mä­le­on die Bühne. Somit bringt Didi jede Menge Erfahrung mit und kann am Dienstag fleißig mitraten!

Eine, die ebenfalls die Perspektive wechselt, ist Sonja. Auch sie war Teil der zweiten Staffel und schaffte es als zuckersüßer Hase auf den vierten Platz. "Wie sagt man das so schön offiziell: Ich freue mich, das Rateteam dieser erfolgreichen Sendung verstärken zu dürfen und wieder zur 'Masked Singer'-Familie zu gehören", schwärmte die Dschungelcamp-Moderatorin in einer ProSieben-Pressekonferenz.

Willi Weber Dieter Hallervorden bei "The Masked Singer" im April 2020

Getty Images Dieter Hallervorden, 2018 in München

ProSieben/Willi Weber Sonja Zietlow als der "Masked Singer"-Hase

