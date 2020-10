Giuliana Farfalla (24) macht nun mit besonders schönen Neuigkeiten Schlagzeilen. Seit ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel im Jahr 2017 und ihrer Erfahrung im Dschungelcamp 2018 wurde es ruhig um das Transgender-Model. Medienberichte gibt es über das Leben der Blondine seither nur selten. Zwischenzeitlich zog sie sich sogar aus den sozialen Medien zurück. Doch nun hat Giuliana eine freudige Neuigkeit zu verkünden: Sie ist in festen Händen!

Das bestätigte die Paris-Liebhaberin schon vor einigen Tagen gegenüber Promiflash – und nun macht sie die frohe Botschaft auch auf Instagram öffentlich. Dort antwortet Giuliana auf die Frage eines Fans, ob sie einen Freund habe: "Es ist eigentlich privat, aber ich werde antworten: Ja, ich habe einen festen Freund."

Mehr möchte Giuliana von ihrem Mr. Right aber nicht preisgeben. Auch Bilder ihres neuen Partners veröffentlicht sie bislang noch nicht. Sie sagt aber immerhin so viel: "Ich bin sehr glücklich." Würdet ihr gerne mehr Einblicke von Giuliana erhalten? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla im September 2020 in Paris

Instagram / giuliana_farfalla Influencerin Giuliana Farfalla

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Ex-GNTM-Kandidatin

