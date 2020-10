Kann Evanthia Benetatou (28) nun nichts mehr schocken? Keine Frage, seitdem die einstige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Chris als Nachrücker in das Sommerhaus der Stars eingezogen sind, genießen sie nicht unbedingt höchstes Ansehen bei ihren Mitstreitern. Besonders bei Lisha und Lou scheinen sie so gar keine Sympathiepunkte mehr gewinnen zu können. Mit ersterer geriet Eva in der vergangenen Folge auch wieder ordentlich aneinander – weil sie der YouTuberin keinen Prosecco anbot, wurde sie unter anderem als "Dreckstück" bezeichnet. Eva verriet nun allerdings: Die erneute Hasstirade ihrer Mitbewohnerin tangierte sie nicht wirklich!

Im Interview mit Promiflash sprach die Brünette über die heftigen Beleidigungen wie "hässliche Ratte" oder "F*tze", die sie über sich ergehen lassen musste. "Sowas hört keiner gerne. Natürlich ist es verletzend", stellte sie allgemein fest. Gab dann aber in Hinblick auf ihre gesamte Sommerhaus-Laufbahn zu: "Das Traurige: Ich war das ja schon gewohnt."

Dass Lisha so ausgerastet ist, weil die 28-Jährige lediglich Diana Herold (46) ein Glas vom prickelnden Schaumwein serviert hat – dafür hat Eva sogar eine Erklärung: Sie sei Lisha allgemein einfach ein Dorn im Auge. "Sie hat gemerkt, dass ich gelacht habe und Spaß hatte. Das hat sie gestört. Daher musste sie sich echauffieren", stellte sie fest.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im August 2020

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de