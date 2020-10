Der Streit zwischen Lisha und Evanthia Benetatou (28) geht in die nächste Runde! Die YouTouberin und die ehemalige Der Bachelor-Finalistin gingen sich im Sommerhaus der Stars schon mehrmals ziemlich heftig an den Kragen. Jetzt sorgt eine Flasche Sekt für den nächsten Zündstoff: Denn Eva bietet lediglich ihrer Mitstreiterin Diana Herold (46) einen Schluck von dem alkoholischen Kaltgetränk an – und den anderen nicht. Das bringt bei Lisha das Fass erneut zum Überlaufen: Sie rastet richtig aus!

"Wenn man den ganzen Tag bei allen mitfrisst, sollte man doch jeden mal fragen, ob er ein Glas Prosecco möchte", regt sich Lisha gegenüber ihrer Mitbewohnerin Michaela Scherer (54) auf. Wenig später mischt auch ihr Mann Lou mit und bezeichnet Eva angeblich aus Spaß als "asozial". Kurz darauf eskaliert der Streit komplett – und das vor der ganzen Gruppe. Denn die Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmerin hält daran fest, dass Lous vermeintlicher Spaß ernst gemeint war. "Natürlich hast du wieder gelogen, weil du ein Dreckstück bist [...] Ihr seid die F*tzen hier drinnen, nicht ich", wettert Lisha weiter gegen Eva.

Eva lässt die Beleidigungen zunächst einfach auf sich einprasseln – zieht dann aber nach. "Das Verhalten von Lisha ist ganz klar unterste Schublade, asozialer geht es nicht mehr", erklärte Eva im Sprechzimmer. Die 28-Jährige vermutete, dass der Influencerin nie Anstand und Respekt beigebracht wurden.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Evanthia Benetatou im Sommerhaus

Anzeige

TVNOW Lisha bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Eva Benetatou bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de