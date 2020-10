Ist Gemma Collins (39) etwa im Beauty-Wahn? Der Reality-Star offenbarte erst vor Kurzem seine riskante Abnehmmethode. Die Britin setzt kontrovers diskutierte Injektionen ein, um ihren Hunger zu unterdrücken und somit an Gewicht zu verlieren. Durch die Spritzen soll sie bereits fast 18 Kilo abgenommen haben! Jetzt möchte sie sich zusätzlich noch unters Messer legen: Gemma plant, sich die Brüste liften zu lassen, bevor sie 40 wird!

Gegenüber The Sun erwähnte die 39-Jährige nun ihren neusten Beauty-Plan. "Ich möchte eine Bruststraffung durchführen lassen. Die Welt soll mir zu Füßen liegen! Jennifer Lopez (51) ist meine Inspiration", schwärmte sie im Interview. Was J-Lo könne, das könne Gemma auch, beteuerte die Blondine selbstbewusst im weiteren Gespräch. Schon länger träume sie von einer Brust-OP, um sich wieder jung fühlen zu können. "Je älter ich werde, desto besser will ich sein", verkündet sie.

Momentan ist die TV-Diva zwiegespalten – zwei Beauty-Docs stehen für den Eingriff zur Auswahl. Ihr favorisierter Arzt habe in der Vergangenheit bereits mit Stars wie Lady Gaga (34) und den Kardashians zusammengearbeitet. Ein Doktor, dem sie ihren Körper schon bei früheren Operationen anvertraute, habe allerdings ein "großartiges Betäubungsmittel".

Instagram / gemmacollins1 Gemma Collins, 2020

Instagram / gemmacollins1 Reality-TV-Star Gemma Collins im Juni 2020

Instagram / gemmacollins1 Gemma Collins, 2020

