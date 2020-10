Diana Herold (46) war schon in den 90er-Jahren im TV zu bewundern! Die gebürtige Sangerhausenerin ist durch Das Sommerhaus der Stars momentan in aller Munde. Als "Team Spirit" setzt sie dort mit ihrem Partner Michael Tomaschautzki auf Harmonie und Frieden – und spricht sich immer wieder gegen das Verhalten der anderen Kandidaten gegenüber Evanthia Benetatou (28) aus. Doch wie sah Dianas Leben eigentlich in den Jahren vor der RTL-Show aus?

Ursprünglich hatte die Blondine zwar eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen, wurde aber 1997 durch eine Casting-Agentur für die Comedyshow "Bullyparade" entdeckt. Dort war sie bis 2002 an der Seite von Michael "Bully" Herbig (52), Christian Tramitz (65) und Rick Kavanian (49) zu sehen – fiel dabei aber nicht nur durch ihr komödiantisches Talent auf, sondern begeisterte mit ihrem guten Aussehen und diversen Tanzeinlagen.

Die heute 46-Jährige war zudem in weiteren Produktionen von Bully zu sehen: Unter anderem übernahm sie kleinere Rollen in dem Kinohit "Der Schuh des Manitu" und "Traumschiff Surprise" – und schlüpfte zuletzt 2017 in "Bullyparade – Der Film" in die Rolle der sexy Bardame Mary Ann.

1998 unterstützte Diana beispielsweise Reinhold Beckmann (64) in der Sendung "Guinness-Show der Rekorde" – und nahm 2004 mit Kelly Trump (50), Daniel Lopes (43) und anderen TV-Bekanntheiten an der Realityshow Die Alm teil. Außerdem stand die Beauty auch als Fotomodell vor der Kamera – und posierte unter anderem nur im BH und einer offenen Lederjacke!

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Rick Kavanian, Michael "Bully" Herbig, Diana Herold, Christian Tramitz

Anzeige

Gulotta,Francesco / ActionPress Der "Bullyparade – der Film"-Cast

Anzeige

Adolph,Christopher / ActionPress Kelly Trump, Daniel Lopes und Diana Herold

CHOLET, JEAN-LOUIS / ActionPress Diana Herold, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de