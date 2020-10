Joel Weßels ist von seinem Halbbruder alles andere als begeistert – denn der ist niemand Geringeres als Michael Wendler (48)! Der Schlagersänger machte in den vergangenen Tagen vor allem durch seine Verschwörungstheorie-Äußerungen im Netz auf sich aufmerksam, in denen er nicht nur die aktuelle Gesundheitslage leugnet, sondern auch die Bundesregierung und die Medien kritisiert. Doch schon zuvor war der 16-Jährige nicht besonders stolz auf seinen berühmten Verwandten: Wegen Michael wurde er in der Schule laut eigener Aussage sogar gehänselt!

"Es ist mir sehr unangenehm, der Halbbruder von Michael zu sein. In meiner Schule wurde ich deshalb von meinen Mitschülern gemobbt", erzählte Joel im Interview mit Bild. Einige hätten über ihn gelacht, andere hätten ihn damit aufgezogen, dass in seiner Familie alle Schulden haben sollen. "Das hat mir sehr weh getan und zu Hause habe ich deshalb oft geweint", führte der Elftklässler weiter aus. Mittlerweile sei ihm das aber egal – immerhin könne er nichts dafür, dass er mit dem Musiker verwandt sei.

Der Schüler scheint nach wie vor nicht viel von dem 48-Jährigen zu halten: "Ich schäme mich für meinen Bruder Michael Wendler." Das, was Letzterer in seiner Netz-Ansprache von sich gegeben hatte, sei Joels Meinung nach "komplett hirnlos". "Michael läuft anscheinend völlig neben der Spur, sonst hätte er seinen Job bei RTL nicht hingeschmissen. Ich denke, seine Karriere ist zu Ende", fasste er abschließend zusammen.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler in Florida im Februar 2018

ActionPress Michael Wendler, Sänger

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!"

