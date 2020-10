Dieses Verhalten ging Rebecca Mir (28) eindeutig zu weit! Bereits seit mehreren Wochen wird der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin von einigen Social-Media-Nutzern eine Schwangerschaft angedichtet: Sie sind sich sicher, auf den Fotos der Moderatorin eine kleine Wölbung zu erkennen. 'Alles Quatsch', meinte Rebecca und dementierte die hartnäckigen Spekulationen bereits. Dennoch überschritten einige Fans die Grenzen ihrer Privatsphäre deutlich: Rebecca erinnerte sich jetzt an eine besonders unangenehme Situation im Supermarkt...

"Da kam ein Mann auf mich zu, den ich wirklich gar nicht kannte", rief sich die Frau von Massimo Sinató (39) im RTL-Interview in Erinnerung und berichtete: "Er hat mir direkt ins Gesicht geschaut und mir diese Frage gestellt." Und das sei Rebecca außerhalb der sozialen Medien noch nie passiert. "Das hat mich einfach so geschockt, weil dieser Übergang von online aufs private Leben bei mir noch nie so stattgefunden hat", erklärte sie.

Rebecca sei in diesem Moment erst einmal perplex gewesen. "Ich dachte: 'Wow, ich kenne ihn nicht – und es ist jetzt auch nicht so, als wäre ich im neunten Monat schwanger'", erklärte die 28-Jährige. Außerdem sei es die alleinige Entscheidung der Frau, über eine potenzielle Schwangerschaft zu sprechen – oder eben auch nicht.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató in Amsterdam

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, TV-Moderatorin

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im August 2020

