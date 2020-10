Es ist Nachwuchs unterwegs: Christina Stürmer (38) wird erneut Mutter! Vor vier Jahren war die Sängerin zum ersten Mal Mama geworden: Im August 2016 durften sich die "Ich lebe"-Interpretin und ihr Partner Oliver Varga, mit dem sie seit 2006 zusammen ist, ihre erste Tochter auf der Welt willkommen heißen. Ihre Erstgeborene hört auf den Namen Marina. Nun darf sich die Vierjährige über ein Geschwisterchen freuen!

Dass sie in anderen Umständen ist, verriet die 38-Jährige auf ihrem Instagram-Account: Auf der Foto- und Videoplattform postete die Österreicherin ein Foto eines Mutter-Kind-Passes. Dazu fügte sie lediglich ein Herz- und ein Feier-Emoji an. Für ihre Follower war aber sofort klar, was dieser Beitrag bedeutet und in den Kommentaren freuten sich die User mit der Musikerin: "Herzlichen Glückwunsch und hoffentlich verläuft alles gut", schrieb zum Beispiel ein User dazu.

Trotz gemeinsamer Kinder sind Christina und ihr Partner und Bandkollege Oliver nicht verheiratet. 2018 sagte sie dazu Promiflash: "Für mich sind das zwei Dinge, die nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben."

Anzeige

Instagram / stuermerchristina Christina Stürmers Mutterpass

Anzeige

Getty Images Christina Stürmer mit ihrer Band

Anzeige

Instagram / stuermerchristina Sängerin Christina Stürmer

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Christina noch einmal Mutter wird? Ja, auf jeden Fall! Nein, eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de