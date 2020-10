Paul Röder muss schon wieder eine Niederlage einstecken! Der Berliner hat bei Ex on the Beach bereits eine turbulente Zeit hinter sich. Nach anfänglichem Interesse an Walentina Doronina und Annäherungsversuchen mit Ex-Temptation Island-Verführerin Jacqueline Siemsen musste er einen doppelten Korb einstecken. Vor allem der kurze Flirt mit Jacky nahm ein bitteres Ende, denn zwischen den beiden flogen mehrmals richtig die Fetzen. Jetzt wagt der 33-Jährige den nächsten Versuch und bandelt mit Ex Malina an. Doch auch die Brünette lässt ihn abblitzen.

"Malina ist schon ziemlich sexy – sie hat alles, was ich mir vorstelle. Ich hoffe, dass wir hier noch mal einen Neuanfang finden", schwärmt der Blondschopf nach dem Eintreffen seines einstigen Clubflirts in Griechenland. Bei einem Picknick am Strand will er die Zweisamkeit nutzen und ihr näherkommen. "Also würdest du schon noch mal weitermachen wollen?", fragt er sie zuversichtlich und ist von ihrer Antwort sichtlich überrascht. "Zwischen uns auf jeden Fall erst mal nicht. Von meiner Seite aus gab es das einfach nur zu klären", stellt sie klar.

Doch warum hat die Piercing-Trägerin keine Lust mehr auf den Fitness-Fan? Das liegt offenbar daran, dass er seine erste Chance damals ordentlich versemmelt hatte. Nach einem gemeinsamen Abend war Paul mit einer anderen Dame nach Hause gegangen. "Ganz ehrlich: Man lässt keine Zehn stehen. Ich sehe mich als eine starke, attraktive Frau und wer das nicht zu schätzen weiß, dem kann ich nicht helfen", entrüstet sich Malina.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

TVNOW Jacky und Paul bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNOW Malina und Paul, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

TVNOW Malina Buhl, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de