Jetzt ätzt Oliver Pocher (42) gegen Michael Wendler (48)! In seinem Podcast mit Ehefrau Amira (28) kam nun der Wendler-Eklat auf die Tagesordnung. Bereits in der TV-Show des Paares hatten sie ausgiebig mit dem Manager des Schlagersängers – Markus Krampe – über Laura Müller (20) und ihre emotionale Überforderung mit der aktuellen Situation gesprochen. Jetzt fand Oli deutliche Worte zu Lauras vergossenen Tränen und gab gleich noch eine Prognose zur Zukunft ihrer Beziehung mit dem Wendler ab.

Im Podcast Die Pochers hier sagte er über die 20-Jährige: "Weswegen weint sie? Weil auf einmal keine Kohle mehr kommt? Nächstes Jahr hat die einen neuen Freund – und wenn sie zu Love Island geht." Damit spielte der Komiker darauf an, dass alle Geschäftspartner sich vom "Egal"-Interpreten distanzierten, nachdem dieser öffentlich Verschwörungstheorien zur aktuellen Lage geteilt hatte. Laura befindet sich momentan an Michaels Seite in seiner amerikanischen Wahlheimat. Und auch der Influencerin drohen Werbepartner abzuspringen, weil sie mit Wendler in Beziehung steht.

Auch das kommentierte Oli im Gespräch mit Amira: "Wenn der jetzt darauf beharrt, dann seh ich die noch nicht zusammen Weihnachten feiern." Tatsächlich deutete Michael über seine Telegram-Gruppe schon einmal an, dass Laura nicht seine Ansichten zur aktuellen Lage teile. Sie beteuerte in einem Statement danach jedoch, dass sie in Zukunft trotzdem zu ihrem Mann stehen werde.

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher, Comedian

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" im März 2020

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020 in Hürth

