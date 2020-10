Janelle Brown (51) muss herbe Kritik einstecken! Als eine der vier Ehefrauen von Kody Brown wurde sie in der Reality-TV-Serie "Sister Wives", zu Deutsch: "Alle meine Frauen", einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. In den sozialen Netzwerken teilt die TV-Bekanntheit mit ihren Fans auch private Angelegenheiten. So erzählte Janelle zum Beispiel, dass sie bis vor wenigen Monaten unter Hautkrebs litt. Doch jetzt postete die Blondine ein Foto, wie sie sich ohne Sonnenschutz sonnte – und kassierte von ihren Followern prompt einen Shitstorm!

Auf Facebook postete Janelle ein Foto, wie sie in der Sonne entspannt – nur zwei Monate nachdem ihr der Hautkrebs von den Lippen entfernt worden ist. "Bei Sonnenaufgang ist die Intensität des Sonnenlichts ziemlich gering", schrieb der Reality-TV-Star unter das Pic. Außerdem machte die Sechsfach-Mama kein Geheimnis daraus, dass sie keine Sonnencreme aufgetragen habe. Es sei sogar "empfehlenswert", kommentierte sie unter ihrem Beitrag.

Das war ihren Fans offenbar zu viel. Entsetzt riefen sie in der Kommentarspalte die 51-Jährige zur Vernunft auf. "In Anbetracht ihres erhöhten Risikos sollte sie zu keiner Tageszeit ohne Sonnenschutz in der Sonne sein", richtete ein User eindringliche Worte an Jonelle. Andere Nutzer schlugen einen härteren Ton an. "Sonnencreme ist ein Muss! Das ist unglaublich dumm", konnte ein Kommentator seinen Schock nicht zurückhalten.

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown im Jahr 2018

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown, Oktober 2017

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

