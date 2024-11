Kody Brown wusste nichts von Maddies dritter Schwangerschaft

Janelle Brown (55) hat verraten, warum ihre Tochter Madison ihrem Vater Kody (55) nichts von ihrer dritten Schwangerschaft erzählt hat. In einer aktuellen Folge der Realityshow Alle meine Frauen teilt Janelle ihrem Ex-Mann mit, dass sie darüber nachdenke, näher zu Maddie zu ziehen, um in der Nähe ihrer Enkelkinder zu sein. Kody zeigte sich überrascht und fragte: "Warum hat sie mich nicht angerufen, um mir zu sagen, dass sie ein Baby bekommt?" Janelle antwortet daraufhin: "Die Kinder fühlen sich sehr von dir entfremdet."

In einem persönlichen Gespräch erklärt sie weiter, dass Maddie das Gefühl habe, ihr Vater zeige kein Interesse an ihren Kindern Axel, Evie und Josephine, die sie mit ihrem Ehemann Caleb großzieht. "Maddie hat mir gesagt, dass ihr Vater seit der Geburt von Evie nicht mehr bei ihr war, und Evie ist jetzt drei", so Janelle. "Sie fragt sich, warum sie ihm von einer weiteren Schwangerschaft erzählen sollte, wenn er sich nicht einmal für die beiden anderen Kinder interessiert hat", führt sie weiter aus.

Kody kann das Verhalten seiner Tochter gar nicht verstehen und meint, es müsse einen anderen Grund geben: "Sie redet, als hätte ich ihnen etwas Schlimmes angetan. Irgendetwas scheint mir hier zu entgehen." Er glaubt, dass Eifersucht und Gerüchte für die Distanz verantwortlich seien. Bereits früher in der Staffel hatte er gegenüber seiner Frau Robyn geäußert, dass er sich von seinen Kindern entfremdet fühle. "Maddie hat ihre Kinder von mir ferngehalten. Sie hat mir nicht gesagt, dass sie schwanger ist oder ein Baby bekommt", erklärte er. Kody fühlte sich von seinen Kindern ausgeschlossen und sagte: "Sie lassen mich absichtlich außen vor, um mich für ein Verbrechen zu bestrafen, das ich nicht begangen habe." Die komplexe Familiensituation der Browns, bekannt durch die polygame Familienstruktur in "Alle meine Frauen", hat in den letzten Jahren zu Spannungen geführt. Kody ist Vater von 18 Kindern und hat mehrfach betont, wie wichtig ihm seine Familie ist.

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

Getty Images Meri, Janelle, Kody, Christine und Robyn Brown

