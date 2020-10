Tyler Posey (29) spricht offen über seine Vergangenheit! Mit seiner Rolle als Scott McCall in der Serie "Teen Wolf" wurde der US-Amerikaner 2011 berühmt. Seitdem kletterte er mit Auftritten in Filmen wie "Truth or Dare" oder der Netflix-Serie "Fast and Furious: Spy Racers" die Karriereleiter hoch. Auch mit seinem Privatleben sorgte der Mädchenschwarm für Schlagzeilen – so auch jetzt wieder: Denn Tyler enthüllte nun, dass er früher öfter mal mit Männern rumgemacht hat!

Auf seinem OnlyFans-Account plauderte der Schauspieler mit seinen Bewunderern ehrlich über seine sexuellen Erfahrungen: Er habe zwar nie Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann gehabt – jedoch durchaus andere pikante Kontakte erlebt. "Wir haben einander einen geblasen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ich hatte mal etwas mit Männern!", erklärte der Hottie.

Tyler schilderte in einem Interview in der The Jason Ellis Show zudem seine Erfahrungen mit Drogen, Alkohol und Sexpartys, an denen er früher teilgenommen habe. "Ich habe eine schwere Phase durchlaufen. Ich bin jetzt seit 71 Tagen nüchtern!", versicherte er. Heute rauche er weder Gras noch nehme er andere Substanzen zu sich.

Getty Images Tyler Posey, Schauspieler

Instagram / tylerposey58 Schauspieler Tyler Posey

Getty Images Tyler Posey in New York

