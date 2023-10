Im Juni verlobt: "Teen Wolf"-Star Tyler Posey hat geheiratet

Sie haben es endlich getan. Seit 2020 sind Tyler Posey (31) und Phem zusammen. Der Teen Wolf-Star und die Sängerin hatten sich bei der Arbeit kennengelernt – die zwei wollten nämlich eigentlich nur einen gemeinsamen Song schreiben. Am Ende wurde aus den beiden ein Paar. Im Juni hielt der Schauspieler dann um die Hand seiner Liebsten an – und die sagte natürlich Ja. Nun haben Tyler und Phem den Schritt vor den Altar gewagt.

Der "Teen Wolf"-Star heiratete am Samstag seine Liebste in Kalifornien – das belegen Beiträge von Instagram. Die Braut präsentierte sich in einem hochgeschlossenen Kleid mit langen Ärmeln und Spitzeneinsätzen auf der Vorderseite und trug einen schlichten Strauß aus weißen Blumen. Sie ergänzte das rückenfreie Dress mit einem langen Schleier und stylte ihr Haar zu lockeren Beachwaves. Tyler hingegen entschied sich für einen cremefarbenen Anzug. Der Schauspieler kombinierte den Look mit einer weißen Krawatte und braunen Schuhen.

Unter den Gästen waren auch viele berühmte Namen. Unter anderem waren Bella Thorne (26) und Avril Lavigne (39) anwesend. Die Besucher bewegten sich auf der Tanzfläche des am Meer gelegenen Veranstaltungsorts in Los Angeles, während die Sonne am Horizont unterging.

Anzeige

Instagram / jpose13 Tyler Posey und Phem bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Getty Images Tyler Posey und Phem, März 2023

Anzeige

Getty Images Tyler Posey und Phem, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de