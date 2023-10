So schön war Tyler Poseys Hochzeit mit seiner Partnerin Phem

Tyler Posey (31) ist unter der Haube! Der Teen Wolf-Star ist nicht bloß als Schauspieler bekannt, sondern auch als Musiker. Beim Schreiben eines neuen Songs hatte er 2020 seine aktuelle Partnerin Phem kennen und lieben gelernt. Nur knapp zwei Jahre später machte der gebürtige US-Amerikaner seiner Liebsten einen Antrag. Erst vor wenigen Tagen gaben sich der Serienstar und die Sängerin das Jawort. So schön war Tyler und Phems Hochzeit!

Aufnahmen, die Page Six vorliegen, beweisen, wie sehr die beiden ihren großen Tag genossen haben. Darauf posiert das frisch vermählte Paar unter anderem überglücklich am Strand, wo Tyler seine Auserwählte auf einem der Schnappschüsse über den Sand trägt. In einer weiteren Szene sitzen die zwei Musiker in einem roten Chevrolet Impala und versiegeln ihr Liebesglück mit einem Kuss. Wie weitere Aufnahmen zeigen, ließ sich auch die ein oder andere Berühmtheit auf den Feierlichkeiten blicken. Darunter Bella Thorne (26), Avril Lavigne (39) und Tylers "Teen Wolf"-Co-Star Tyler Hoechlin.

"Die Sache, die ich am besten finde, ist, dass wir vorher Freunde waren", hatte Phem gegenüber People nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung ausgeplaudert. Ihr Liebster hatte dem hinzugefügt: "Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so anders anfühlen würde, verlobt zu sein [...]. Die Liebe fühlte sich tiefer und sicherer an. Ich stelle mir vor, dass sie noch mehr wachsen wird, wenn wir erst verheiratet sind."

Getty Images Tyler Posey im März 2023

Getty Images Tyler Posey und Tyler Hoechlin, "Teen Wolf"-Stars

Instagram / jpose13 Tyler Posey und Phem bei ihrer Hochzeit

