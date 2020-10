Yeliz Koc (26) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) lassen sich in ihrer Beziehung nicht durch irgendwelche Konventionen einschränken. Zwar machten die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der Schauspieler ihre Liebesbeziehung erst Mitte August öffentlich, doch schon jetzt möchten sie den nächsten Schritt gehen: Die beiden wollen in Berlin eine gemeinsame Wohnung beziehen – und das deutlich schneller als vermutet. Der Umzug findet schon kommende Woche statt.

Auf Instagram berichtet Yeliz jetzt ihren Fans, dass Jimi und sie in Sachen erster gemeinsamer Wohnsitz bereits fündig geworden sind. Nur die Papiere müssten noch unterschrieben werden und genau dieser Tagesordnungspunkt stünde heute an. Jetzt plane das Paar sogar schon, wie es die bald heimischen vier Wände einrichten möchte, denn: "Dann wird in der nächsten Woche noch der Umzug stattfinden."

Aktuell wohnt Yeliz noch in Hannover. Um ihrem Jimi aber näher zu sein, verlegt sie ihren Lebensmittelpunkt von nun an in die deutsche Hauptstadt. Gemeinsam mit Hündin Luna geht es ins Liebesnest nach Berlin.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

