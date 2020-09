Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Yeliz Koc (26) wollen wohl keine Zeit verlieren! Erst Mitte August machte das Ex-Bachelor-Girl seine Beziehung zu dem Schauspieler öffentlich. Dann ging alles Schlag auf Schlag: Schnell präsentierten sie sich fast nur noch zu zweit in der Öffentlichkeit und widmeten sich gegenseitig eine Liebesbekundung nach der anderen. Auch mit der Familie des 28-Jährigen ist die Influencerin offenbar schon fest verwoben. Jetzt wagen die beiden schon den nächsten großen Schritt: Yeliz und Jimi wollen zusammenziehen!

Erst Ende August hatte die Web-Beauty verkündet, dass sie von Hannover nach Berlin ziehen wird. Ob es wohl nur ein Zufall ist, dass ihr neuer Freund ebenfalls in der Hauptstadt wohnt? Nein! Nachdem ein Fan nun bei Yeliz nachgefragt hatte, ob sie und Jimi dort in einer gemeinsamen Wohnung leben werden, verriet sie in ihrer Instagram-Story: "Ja!" und setzte ein verliebtes Emoji daneben – offenbar wechselt sie für die Liebe ihren Wohnsitz.

Dass ihre Beziehung ungewöhnlich flott voranschreitet, ist natürlich auch Yeliz nicht entgangen. "Für uns war es erschreckend schnell, aber es war beim ersten Treffen irgendwie schon anders! Haben uns selbst jeden Tag gewundert, wie schnell alles geht", erklärte sie diesbezüglich in ihrer Instagram-Story. Was sagt ihr dazu: Sollten Yeliz und Jimi mal ein bisschen auf die Bremse treten? Stimmt ab!

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im September 2020

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / jimbonander Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2020

