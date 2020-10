Emre Özcan (30) ist zur Zeit in aller Munde – aber nicht, weil sich der aktuelle Die Bachelorette-Kandidat schon als klarer Favorit bei Rosenlady Melissa Damilia (25) herauskristallisiert hat. Ganz im Gegenteil: Kurz nach der Ausstrahlung der Auftaktfolge der Kuppelshow wurde bekannt, dass der Münchner eine dunkle Vergangenheit hat. 2016 war der Barkeeper wegen Voyeurismus verklagt und verurteilt worden. Damals sah der Reality-TV-Darsteller allerdings noch völlig anders aus!

Scrollt man auf Emres Instagram-Profil ein paar Jährchen zurück, blickt einem ein völlig anders gestylter junger Mann entgegen. Denn auf seinen Johnny Depp-Look mit schulterlangem Haar und frechem Schnauzer setzt der 30-Jährige erst seit 2018. Ein Foto aus dem Sommer 2017 zeigt Emre mit Babyface, kurzen Haaren und einer blonden Strähne. Er selbst nennt sich auf dem Schnappschuss damals "Powerlocke". Ob er optisch so wohl besser bei Melissa angekommen wäre?

Zumindest scheint die ehemalige Love Island-Kandidatin noch nicht ganz abgeneigt von dem Bayern zu sein. In der ersten Runde überreichte sie Emre noch eine dornige Schnittblume. Ob es am heutigen Mittwochabend wieder so rosig für ihn aussieht, können die Fans um 20:15 Uhr auf RTL sehen.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

TVNOW Emre Özcan, Bachelorette-Teilnehmer 2020

Instagram / allstarboy Bachelorette-Kandidat Emre Özcan

Instagram / allstarboy Emre Özcan

