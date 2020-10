Nicola Peltz (25) ist hin und weg von Brooklyn Beckham (21)! Die Transformers-Darstellerin geht seit einem Jahr gemeinsam mit David Beckhams Sohn durchs Leben. Und zwischen den beiden könnte es wohl kaum besser laufen: Vor wenigen Monaten haben sie sich verlobt und planen im Moment schon fleißig ihre Hochzeit. Die dürfte Nicola wohl kaum noch abwarten können – immerhin demonstriert sie nun auf ein Neues, wie verliebt sie in ihren Brooklyn ist!

Am Dienstag teilt die Blondine einen kurzen Clip, auf dem sie und ihr Liebster eng umschlungen auf einer Terrasse sitzen und den Sonnenuntergang genießen. Dabei könnten die zwei Turteltauben kaum glücklicher aussehen, denn beide strahlen sichtlich zufrieden in die Kamera. "Ich liebe dich", sagt Nicola in einem Kommentar unter dem Beitrag liebevoll zu ihrem zukünftigen Ehemann.

Das Video wurde nicht nur von zahlreichen Fans gelikt und kommentiert – auch Brooklyn selbst ließ es sich nicht nehmen, Nicola liebevolle Worte dazulassen: "Ich liebe dich so sehr! Ich verspreche dir, dass ich immer auf dich aufpassen und dich zum Lachen bringen werde!", schreibt der 21-Jährige verknallt zurück.

Getty Images Nicola Peltz im September 2019 in Toronto

Getty Images Nicola Peltz, Schauspielerin

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham im Oktober 2020

