Hat er sich damit ins Aus geschossen? Auch in der heutigen Nacht der Rosen hat Melissa (25) bei Die Bachelorette die Gelegenheit, ihre Rosenjungs ganz genau unter die Lupe zu nehmen. In mehr oder weniger intensiven Gesprächen möchte die ehemalige Love Island-Teilnehmerin herausfinden, hinter welchem Kerl sich ihr Mr. Right verstecken könnte. Doch was ist ihr bei den Männern am wichtigsten? Für Kandidat Florian Szupories (28) wäre ein ausschlaggebender Punkt zumindest das Äußere. Hat er sich mit dieser Aussage einen Gefallen getan?

Kurz bevor die Schnittblumenverteilerin sich für die Entscheidung des Abends zurückzieht, nutzt der einstige Take Me Out-Junggeselle die Gunst der Stunde für ein Vieraugengespräch. "Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber an deiner Stelle würde ich auch erst mal die Leute weiter lassen, die mir optisch gefallen", plaudert er selbstbewusst aus – kann damit bei der 24-Jährigen aber eher weniger punkten. "Das ist zum Beispiel nicht meine Intension", betont sie und zeigt dem Kölner daraufhin die kalte Schulter.

"Nachdem ich dieses oberflächliche Denken von Flo mitbekommen habe, wollte ich das Gespräch eigentlich gar nicht weiterführen", verrät die Schwäbin im Einzelinterview. Flo hat hingegen für ihre Einstellung wenig Verständnis und verteidigt seine Meinung erneut: "Kann mir ja keiner erzählen, das man mit einer Person zusammen sein will, die man hässlich findet." Ob Melissa am Ende trotzdem eine Rose für ihn bereithält?

