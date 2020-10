Ist ihr zum Heulen zumute? Nachdem Pietro Lombardis (28) Fans in den vergangenen Tagen eine Beziehungskrise mit seiner Laura Maria witterten, meldete sich der "Phänomenal"-Interpret am Mittwochabend auf Social Media. Der DSDS-Liebling bestätigte in einem Statement, dass er und seine Partnerin gerade eine schwere Zeit durchmachen – sie aber noch immer ein Paar seien und er um sie kämpfen werde. Nun reagierte auch die Influencerin und veröffentlichte ein Zeitraffer-Video von sich. Weint sie etwa am Ende des Clips?

Das Video postete Laura am Abend in ihrer Instagram-Story. Es zeigt sie zunächst hinterm Steuer ihres Wagens und wie sie zu Hause ankommt. Zuletzt filmt die TikTokerin schließlich auch ihr Gesicht im Zeitraffer und sieht dabei ziemlich niedergeschlagen aus. Im Hintergrund läuft zudem "Lovely" von Billie Eilish (18) und Khalid (22) und der Track scheint die melancholische Stimmung in dem Clip noch zu unterstreichen. Sieht nach Einsamkeit aus – Pie hatte in seinem Liebes-Update zuletzt noch betont, dass das neue Leben in der Öffentlichkeit der Rechtsanwaltsangestellten ganz schön zu schaffen macht.

Den Followern war die Krise der beiden aufgefallen, nachdem sie tagelang keine Pärchen-Bilder mehr gepostet hatten. Was genau bei ihnen vorgefallen ist, verrieten sie noch nicht, aber der 28-Jährige deutete auf Social Media an, dass er kein einfacher Partner sei – und der vermeintliche Streit damit von ihm ausgehen könnte: "Ich bin kein perfekter Mensch, ich bin ein Chaos-Mensch." Dennoch sehe er in Laura nach wie vor die Frau, mit der er seine Zukunft verbringen will.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Freundin Laura, Oktober 2020

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Oktober 2020

