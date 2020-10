Top oder Flop? Am Dienstagabend hatte das Warten für alle The Masked Singer-Fans endlich ein Ende: Es gab den Startschuss für die dritte Staffel der musikalischen Rateshow. Zehn Promis warfen sich wieder in aufwendige Kostüme und schmetterten auf der Bühne bekannte Lieder – während die Jury und das Publikum fleißig rätselten, wer sich hinter der Maske verstecken könnte. Wie kam die erste Episode bei den Zuschauern an?

Wie DWDL berichtet, sind die Quoten des Formats am ersten Abend mehr als sehenswert! Mit 2,03 Millionen 14- bis 49-Jährigen vor den Fernsehbildschirmen sicherte sich ProSieben die meisten Zuschauer an dem Tag. Im Durchschnitt verfolgten insgesamt 3,33 Millionen Menschen die Performances der getarnten Stars. Vor allem ein Moment wird viele vermutlich zum Einschalten bewegt haben: Als der VIP mit den wenigsten Zuschauerstimmen seine Identität enthüllen musste!

Am Ende traf es die Biene – und hinter der Maske kam Veronica Ferres (55) zum Vorschein! Die Schauspielerin sorgte damit für eine Überraschung, da niemand auf sie getippt hatte. Doch nicht nur die unerwartete Demaskierung sorgte an dem Abend für Aufsehen: Niemand hatte damit gerechnet, dass das Ballerina-Nilpferd eine männliche Stimme hat – und Frau Erdmännchen stand auf einmal mit ihrem Männlein auf der Bühne! Wie kamen all die Wendungen bei euch an? Stimmt ab!

Die "The Masked Singer"-Biene

Veronica Ferres im Februar 2020 in Berlin

"The Masked Singer"-Alpaka

