Es war wirklich unangenehm mit anzusehen! In der vorerst letzten Folge der beliebten Tüftlersendung Die Höhle der Löwen versuchten Jannis Birth und Alexander Wies ihr Glück und stellten Aho.Bio vor – ihr veganes, sonnengetrocknetes Flachbrot aus Getreidesprossen. Die Löwen wollten die gesunde Kost natürlich direkt probieren, kamen jedoch schnell zu dem Schluss: Das gedörrte Brot hat keinem von ihnen geschmeckt! Somit wollte auch niemand investieren und die Gründer gingen ohne Deal nach Hause. Waren Alexander und Jannis sehr enttäuscht?

Nein – offenbar nicht! Gegenüber Promiflash betonten die Kumpels jetzt: "Die Teilnahme an der 'Höhle der Löwen' hat sich auf ganzer Linie für Aho gelohnt." Weiter beteuerten Alexander und Jannis: Die anwesenden Löwen hätten ihnen gute Tipps gegeben und seien obendrein hilfsbereit und freundlich gewesen. "Wir konnten viel Feedback aus der Show umsetzen und sind jetzt mit unserem Food-Start-up an einem Punkt, an dem wir ohne die positiven Rückmeldungen aus der Show nicht gewesen wären."

Und wie geht es Aho.Bio heute? "Seit der Aufzeichnung sind ja bisher schon mehr als 6 Monate vergangen und unsere Umsätze in unserem Onlineshop haben sich bereits ohne 'Die Höhle der Löwen' vervierfacht", freuen sich die Gründer. Deshalb empfehlen Alexander und Jannis ganz klar: Jedes Start-up sollte sich in das Format wagen!

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Alexander Wies und Jannis Birth bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

