Stevie Nicks (72) wurde in den 1970er-Jahren als die attraktive und talentierte Frontfrau von Fleetwood Mac bekannt. Mit Songs wie "Go Your Own Way" und "The Chain" wurde ihre Band damals zur Musiklegende. Heute stehen die Rocker immer noch auf der Bühne – die letzte Tour fand 2019 statt. Fans der charismatischen Sängerin fragen sich mittlerweile vor allem, wie sie immer noch so jung aussehen kann. Stevie verrät jetzt, dass sie nur einmal auf Botox zurückgriff – und diese Behandlung bereue sie sehr!

In einem Interview mit The Guardian gestand die Blondine nun ihren Botox-Fauxpas. "Ich habe es einmal gemacht und es hat mein ganzes Gesicht zerstört! Lasst euch gesagt sein, es lässt euch aussehen, als wärt ihr Satanisten", schilderte die Musikerin. Die 72-Jährige habe nach der Behandlung ihre Augenbrauen nicht mehr bewegen können. "Ich sah aus wie des Satans wütende Tochter", scherzte sie über ihren Fail.

Doch Stevie ist nicht der einzige Promi, der seine vergangenen Beauty-Eingriffe bereut. Auch Schauspielerin Cameron Diaz (48) würde nicht mehr auf Botox zurückgreifen. Sie habe lieber ein alterndes Gesicht als eines, das nicht ihr gehöre.

Anzeige

Hulton Archive / Getty Images Stevie Nicks in den 70er Jahren

Anzeige

Getty Images Stevie Nicks, Musikerin

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de