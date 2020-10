Camila Cabello (23) gönnt sich ein Umstyling. Bei vielen Stars können sich Fans immer wieder über neue Looks freuen – ganz anders aber bei der kubanischen Sängerin. Die "Havanna"-Interpretin trägt schon seit Jahren den gleichen Style: eine lange schwarze Wallemähne. Lediglich bei den Grammys Anfang des Jahres überraschte sie mit glatten Haaren und einem kurzen Pony. Von dieser Frisur hatte die 23-Jährige jetzt offenbar genug. Camila ließ sich die Haare ziemlich kurz schneiden – und das ist eine Premiere!

Auf Instagram präsentierte die Beauty stolz ihre neue Optik mit einem Foto. Ihre dunklen Wellen reichen Camila darauf tatsächlich nur noch knapp über die Schulter. "Ich habe meine Kurzhaar-Jungfräulichkeit verloren!", kommentierte sie den Schnappschuss. Ihr ganzes Leben lang habe sie ihre Mähne lang getragen und es sei an der Zeit gewesen, dass ihre Schultern auch mal etwas Luft abbekommen, witzelte die Freundin von Shawn Mendes (22).

Ihre Community zeigt sich mehr als begeistert von dieser mutigen Veränderung. In der Kommentarspalte tummeln sich zahllose Komplimente für Camilas neues Auftreten. "Das steht dir so gut", "Ich liebe es so sehr" und "Ich bin sprachlos", ließen die User das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied wissen.

Getty Images Die Sängerin Camila Cabello

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im August 2020

Getty Images Camila Cabello bei den Grammy Awards 2020

