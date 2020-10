Da scheint aber mal jemand glücklich zu sein! In Lil Waynes (38) Liebesleben ist in den vergangenen Monaten ganz schön was los: Erst Anfang des Jahres wurde noch gemunkelt, der Rapper sei in einer Beziehung mit dem Plus-Size-Model La'Tecia Thomas und wolle sie sogar heiraten. Das Glück war aber wohl nicht von langer Dauer, denn bereits im Juni wurde bekannt: Lil Wayne hat mit der Curvy-Beauty Denise Bidot eine neue Frau an seiner Seite. Und mit Updates auf Social Media beweisen sie: Das Paar ist so richtig glücklich miteinander!

Auf Instagram teilte Denise nun ein zuckersüßes Pärchenfoto. Darauf sieht man die Turteltauben in einer schicken Limousine. Während Denise das Foto schießt, strahlt sie bis über beide Ohren in die Kamera – ihr Liebster sitzt daneben, fasst sich an den Kopf und grinst ebenfalls frech in die Linse. "Wir sind süß", lautete die Bildbeschreibung zur Aufnahme.

Die beiden überhäufen ihre Fans generell nicht unbedingt mit Paar-Schnappschüssen – das letzte Posting zu zweit ist aber tatsächlich noch gar nicht so lange her: Erst vor wenigen Wochen gratulierte die Brünette ihrem Partner zum Geburtstag und machte ihm zusätzlich eine Liebeserklärung: "Die letzten fünf Monate waren mit so viel Liebe, Leidenschaft und Lachen gefüllt, wie ich es mir niemals hätte ausmalen können", schrieb sie damals.

Instagram / denisebidot Denise Bidot und Lil Wayne im September 2020

Getty Images Model Denise Bidot

Getty Images Lil Wayne bei der Release-Party seines Albums "Funeral"

