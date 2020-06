Lil Wayne (37) ist wieder vergeben! Der US-Rapper sorgte im Februar noch für einige Spekulationen: So gab es zahlreiche Hinweise darauf, dass er mit dem australischen Plus-Size-Model La'Tecia Thomas anbandeln könnte. Die Beziehung schien sogar so ernst, dass bereits vermutet wurde, dass der Musiker ihr die Frage aller Fragen gestellt hat. Doch ihre Liebe hatte keinen Bestand: Lil Wayne hat jetzt eine ganz andere Frau an seiner Seite.

Das US-amerikanische Curvy-Model Denise Bidot teilte vor Kurzem eindeutige Schnappschüsse in seiner Instagram-Story: Auf den Fotos kuschelt und knutscht die Beauty mit dem Künstler und kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Und auch der 37-Jährige sieht sichtlich glücklich aus. "Irgendwie ist zwischen all dem Wahnsinn etwas Besonderes entstanden. Wir", schrieb die 34-Jährige zu dem Post und zierte es mit einem schwarzen Herz.

Lil Wayne hielt sich bisher hingegen bedeckt und postete seinerseits keine ersten Pärchenfotos. Doch einen kleinen Anhaltspunkt für seine neue Liebe gibt er seinen Fans dann doch: Während ihm über 12 Millionen User folgen, hat er lediglich eine Person abonniert – seine Denise.

Instagram / denisebidot Denise Bidot und Lil Wayne

Getty Images Model Denise Bidot

Getty Images Lil Wayne, Sänger



