Vor rund zwei Wochen hatten Hailey (23) und Justin Bieber (26) ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: Nämlich den allerersten Jahrestag ihrer Hochzeit, die am 30. September 2019 stattgefunden hatte. Ob das Topmodel dieses Ereignis jetzt zum Anlass nahm, ihrem Mann einen besonderen Liebesbeweis zu widmen? Zumindest überraschte Hailey ihre Fans jetzt mit einem neuen Tattoo, dass sie sich extra für Justin stechen ließ!

Der in New York ansässige Tätowierer Mr. K teilte Haileys filigrane Tintenkunstwerke auf seiner Instagram-Seite – und dabei erklärte er auch, welche Bedeutung dahintersteckt: "J steht für Justin Bieber", erklärte der Künstler und bedankte sich: "Es war mir ein Vergnügen. Danke, dass du mir bei diesem bedeutungsvollen Werk vertraut hast." Haileys linker Ringfinger ziert jetzt ein geschwungenes J und ein kleiner funkelnder Stern.

Und das ist nicht die erste Tätowierung, die Hailey ihrem Liebsten widmete: Schon im Jahr 2018 soll sich das Ehepaar zu einem gemeinsamen Tattoo entschlossen haben, wie der Künstler Bang Bang gegenüber Page Six erwähnte. "Justins ist in seinem Gesicht und bisher habe ich keine Fotos davon gesehen, also hat er es gut versteckt", erklärte der Tätowierer damals.

Instagram / mr.k_tattoo Hailey Biebers Tattoo

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

