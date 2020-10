Für Rebel Wilson (40) könnte es zurzeit wohl kaum besser laufen. Seit Monaten erstaunt die Schauspielerin ihre Fans mit ihrer krassen Body-Transformation. Etwa 20 Kilo hat die "Pitch Perfect"-Darstellerin schon verloren. Auch in Sachen Liebe ist 2020 offenbar Rebels Glücksjahr. Sie turtelt zurzeit schwer verliebt mit dem Brauereibesitzer Jacob Busch (29). Und jetzt kann sie auch karrieretechnisch eine richtig gute Neuigkeit verkünden: Sie hat ihre erste ernste Filmrolle an Land gezogen!

Bisher kennt man die Blondine nur aus Komödien. Dabei wünscht sie sich schon seit Langem, mal in einer ernsthafteren Produktion mitzuwirken. Wie Deadline berichtet, ist dieser Wunsch jetzt in Erfüllung gegangen. Demnach ist Rebel bald in dem Drama "The Almond and the Seahorse" zu sehen. Regisseur Tom Stern sagt, "'The Almond and the Seahorse' ist eine Reise in das Leben zweier Paare, deren Existenzen durch schicksalhafte Fügungen unwiderruflich verändert werden". Rebel selbst hat ihre Teilnahme an dem Projekt bereits über Social Media bestätigt.

Bereits vor einigen Wochen erklärte die 40-Jährige gegenüber Mirror, dass sie genau auf so eine Rolle hoffe. Tatsächlich war das einer der Gründe, aus denen sie so viel abgenommen hat: "Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mich körperlich verändern muss, denn vielen Menschen fällt es aus irgendeinem Grund schwer, sich mich in einer ernsten Rolle vorzustellen."

