Traurige Nachrichten über Scott Campbell und Lake Bell (41)! In den vergangenen Jahren war es eher ruhig um das Ehepaar. Lediglich ihre letzten Baby-News im Jahr 2017 sorgten für Schlagzeilen. In den vergangenen Jahren sollen sie dann in Ruhe ihr Familienleben mit ihrem Sohn und ihrer Tochter genossen haben. Doch nun gibt es unerwartete Neuigkeiten von der Schauspielerin und dem Tattoo-Künstler: Scott und Lake haben sich getrennt!

Das gab die Beauty jetzt in einem emotionalen Statement via Instagram bekannt. "Nach neun gemeinsamen Jahren, sieben Jahren Ehe und zwei wunderbaren Kindern... beenden Scott und ich unsere Ehe", schreibt sie in ihrer Botschaft. Weiter betont Lake: "Dennoch werden wir unsere Familie weiterhin lieben. Wir wollen nach wie vor respektvolle Partner sein, wenn es um unsere Elternpflichten geht und wir werden für immer beste Freunde bleiben." Klingt ganz so, als würden sie im Guten auseinandergehen.

Was genau vorgefallen ist, geht nicht aus ihren Zeilen hervor. Ob sie bereits die Scheidung eingereicht haben, ist ebenfalls noch unklar – ebenso, wie sie das Sorgerecht für ihre zwei Kindern handeln wollen: Schließlich ist ihre Tochter Nova erst fünf und ihr Sohn Ozzie drei Jahre alt. Doch Lakes versöhnlichen Worten nach, dürfte die Sorgerechtsverhandlung wohl nicht in einer Schlammschlacht enden.

Getty Images Lake Bell, Schauspielerin

Getty Images Scott Campbell, Tattoo-Künstler

Getty Images Scott Campbell und Lake Bell

