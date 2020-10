In ihren Liedern singt Beatrice Egli (32) immer wieder über die Liebe. Doch wie sieht es privat bei der 31-Jährigen aus? Zuletzt brodelte die Gerüchteküche gewaltig: Der Sängerin wurde nämlich eine angebliche Beziehung mit Schlagerstar Florian Silbereisen (39) nachgesagt. Mit den wilden Vermutungen räumte die Künstlerin jedoch auf und erklärte, dass die beiden nur Kollegen seien. Doch gibt es da jemand anderen an ihrer Seite? Vor wenigen Tagen hat Beatrice Egli das Geheimnis um ihren Beziehungsstatus gelüftet.

Im RTL-Interview spricht Beatrice endlich Klartext. "Die große Partnerschaft, die ich suche, gibt es nicht. Aber ich liebe es auch, ab und zu verliebt zu sein", verrät sie. Anscheinend sind bei der Siegerin der zehnten DSDS-Staffel immer wieder Gefühle im Spiel. Doch wie steht es nun genau um den Beziehungsstatus der Schlagersängerin? "Ich habe in meiner Biografie geschrieben 'meistens single'", scherzt sie. Die Schweizerin wolle gegenüber der Zukunft offenbleiben, denn für sie schreibe das Leben die Geschichten.

Die Single-Lady wirkt hoffnungsvoll und ist sich bei einem ganz sicher: "Die Liebe wird mich finden und bis dahin ist auch alles gut so." Offenbar macht sich die Blondine keinen Druck, was die Partnersuche angeht. Ob sie ihre Liebe öffentlich machen würde, wisse die Castingshow-Gewinnerin noch nicht. Wenn es so weit ist, wolle sie die Phase des Kennenlernens und Verliebens aber erst einmal für sich behalten.

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Beatrice Egli, Musikerin

Anzeige

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Musikerin

Anzeige

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Künstlerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de