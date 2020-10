Anne Wünsche (29) macht eine klare Ansage! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin teilt auf Social Media viele Details aus ihrem Leben – und bekommt für diese Offenheit auch immer wieder Kritik. Sei es wegen der Erziehung ihrer Kinder oder zuletzt wegen ihrer Trennung von Ex-Freund Karim – schon häufiger kassierte die Influencerin einen heftigen Shitstorm. Während Anne sich vor einigen Monaten noch lautstark gegen ihre Hater wehrte, sieht sie die Lage heute entspannter: Sie pfeift auf die Meinungen anderer!

Das machte die 29-Jährige jetzt in einem langen Statement auf Instagram deutlich. "Es spielt keine Rolle, was andere von dir halten. Wichtig ist, was du von dir hältst", begann Anne ihren Post und bezog damit Stellung zu den ständigen negativen Nachrichten, die sie erhält. Aktuell komme sie gut mit derartigen Reaktionen zurecht. "Ich bin glücklich mit meinem Leben und so, wie ich jetzt lebe, möchte ich auch leben! Wenn es jemandem nicht passt, dann ist das okay, aber es ist sein Problem, nicht meins", stellte die Blondine klar.

Genau diese Einstellung habe sie zu dem gemacht, was sie heute sei. Dass Anne allen Grund hat, stolz auf sich zu sein, verdeutlichte sie in ihren abschließenden Zeilen: "[Ich] habe eine eigene Firma gegründet, fünf Angestellte, zwei gesunde und tolle Kinder, supergeile Freunde, eine Hammer-Familie." Zudem sei sie gesund, erfolgreich und dankbar. Und ihre Fans scheinen ihr den zahlreichen Likes zufolge recht zu geben!

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley im Juni 2020

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2020

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de