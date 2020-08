Zu viel ist zu viel! Seit Anne Wünsche (28) durch ihre Rolle in Berlin – Tag & Nacht einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, teilt sie via Social Media auch viele Einblicke in ihr privates Leben. Gerade, weil sie auch ihre Töchter Miley und Juna immer wieder vor der Kamera zeigt, musste sich die zweifache Mama in der Vergangenheit heftiger Kritik stellen. Das Ganze ging sogar so weit, dass die Influencerin in den Fokus des Jugendamtes geraten war. Jetzt reicht es Anne allerdings: Sie plant, etwas gegen ihre Hater zu unternehmen.

"Das ich schon seit Ende 2018 Shitstorm bekomme, ist wohl bekannt. Dass einige von euch Experten da draußen ihre Klappe zu weit aufreißen, ist auch bekannt. Das Ding ist, dass wir jetzt dagegen vorgehen werden", verkündet die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story. Auch wenn sie den Hass mittlerweile nicht mehr an sich ran lässt, seien viele Aussagen der User einfach übertrieben. "Wenn ich sehe, was teilweise in den Kommentaren abgeht, das ist einfach nur krank", meint sie und wünscht sich, dass das bald ein Ende hat.

Grund für ihr hartes Durchgreifen sei unter anderem ihr Nachwuchs. Die ständigen Sticheleien gegen Anne sorgen offenbar vor allem dafür, dass sich das Verhältnis mit ihrem Ex Henning Merten ziemlich schwierig gestaltet – und das schadet nicht nur der Netzbekanntheit selbst, sondern vor allem den Kids. "Ich denke, viele wollen mir schaden – aber die Kinder sind diejenigen, die immer wieder drunter leiden", ärgert sie sich.

