Die Trash-TV-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Das Dschungelcamp wird angeblich komplett ausfallen! Dass die Ekel-Show aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise nicht wie gewohnt im australischen Busch gedreht werden kann, war schon lange bekannt. Ursprünglich sollte "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" deshalb dieses Mal in Wales gedreht werden. Jetzt heißt es allerdings, dass das Dschungelcamp im Januar nicht stattfinden wird – zumindest nicht in Wales!

Das berichtet zumindest Bild, auch dwdl liegen dementsprechende Informationen vor. Demnach seien die steigenden Coronafallzahlen in Großbritannien der Grund für die Absage. Die Situation in Wales war zuletzt so kritisch, dass immer stärkere Lockdown-Regeln eingeführt wurden, die die Dreharbeiten für das Dschungelcamp deutlich erschwert hätten. RTL reagierte umgehend mit einem Statement. RTL-Chef Jörg Graf sagte: "Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden. Die aktuelle Coronalage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen."

Auch die britische Version der Promi-Show findet dieses Jahr nicht in Australien statt. Für die UK-Kandidaten ist ebenfalls die Burg in Wales vorgesehen. Bisher heißt es aus Produktionskreisen allerdings, dass das britische Dschungelcamp trotz aller Einschränkungen stattfinden kann. Findet ihr es schade, dass das Dschungelcamp im Januar offenbar ausfällt? Stimmt ab!

Sonja Zietlow, Moderatorin

Daniel Hartwich, Moderator

Die Dschungelcamp-Burg Gwrych Castle

