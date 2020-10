Na, wenn das nicht mal eine ehrliche Selbst-Auskunft ist! 2019 war Keno Rüst bei Die Bachelorette zu sehen und brachte mit seinem Sixpack nicht nur die damalige Rosenlady Gerda Lewis (27), sondern mit Sicherheit auch so manche Zuschauerin zum Sabbern. Der Tattooliebhaber hat sich aber nicht extra für seinen TV-Auftritt Muskeln antrainiert – auch seit seiner Kuppelshowteilnahme verbringt Keno viel Zeit im Fitnessstudio. Doch wie viel wiegt der Hottie eigentlich? Das verriet er seine Fans jetzt ganz genau.

"Oha, was ist hier los? So spät sollte man nicht auf die Waage gehen", scherzte Keno am Mittwochabend in seiner Instagram-Story zu einem Foto, das eine Waagenanzeige abbildet: 96 Kilo wiegt der Ex-Bachelorette-Gewinner – offenbar eine überraschende Zahl für ihn. Ein weiteres Bild, auf dem Keno selbst zu sehen ist, gab kurz darauf aber Entwarnung: An seinem Körper befindet sich kein Gramm Fett. Stattdessen besteht sein Body nur aus Muskeln.

Der Projektingenieur legt viel Wert auf sein Äußeres. Aus diesem Grund unterzog er sich vor Kurzem auch einer Haartransplantation. "Für mich gibt es nichts Wichtigeres, als auch als Mann volles Haar zu haben!", erklärte Keno seine Entscheidung. Dem Kölner sind eben keine Themen zu privat, um sie mit seinen Followern zu teilen.

Instagram / keno_ruest Keno Rüst, 2020

Instagram / keno_ruest Keno Rüst im Oktober 2020

Instagram / keno_ruest Keno Rüst, Bachelorette-Gewinner 2019

