Bachelorette-Sieger Keno Rüst ist mit seiner Lara verlobt

Keno Rüst kann aktuell wohl kaum glücklicher sein: Der frühere Die Bachelorette-Sieger hat seiner Partnerin Lara einen Antrag gemacht! Auf Instagram verkündet er überglücklich: "Ja, für immer! Es gibt Momente im Leben, die für immer in dein Herz gebrannt werden." Bereits vor sechs Wochen habe er um die Hand seiner Liebsten angehalten und schreibt: "Wir waren auf Bali und ich habe Lara dort den Antrag gemacht, ganz alleine, ohne viel Trubel und genau so war es perfekt."

Auf dem Onlineportal teilt Keno außerdem ein paar Fotos mit seiner Lara. Auf diesen posieren die frisch Verlobten vor einem romantischen Sonnenuntergang am Meer und beide schmachten sich verliebt an. Auf einem weiteren Foto gibt der Beau seinem Schatz einen liebevollen Kuss und eine dritte Aufnahme zeigt den filigranen Verlobungsring am Finger der Beauty. "Durch das letzte Jahr ist uns nochmal bewusst geworden, wie sehr wir einander brauchen. Wir sind ein unglaubliches Team, was auch in schlechten Momenten zusammenhält und sich stärkt", schwärmt Keno zudem.

Mit seiner Lara geht der Influencer seit Ende 2021 gemeinsam durchs Leben. Die Beziehung machte er damals erst nach einigen Monaten publik und bestätigte das dann in einem Interview mit Promiflash offiziell. "Ich bin wieder in festen Händen, ja. Das ist schon fast ein halbes Jahr her, aber man möchte ja auch erst mal schauen, ob es wirklich funktioniert", merkte Keno an.

Anzeige Anzeige

Instagram / keno_ruest Keno Rüst und Lara Eznuk im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / keno_ruest Keno Rüst, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige