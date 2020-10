Adele (32) will es wissen! Nachdem die Sängerin zuletzt weniger beruflich im Fokus der Medien stand, hat sie sich nun eine ganz neue Aufgabe an Land gezogen. Die "Rolling in the Deep"-Interpretin steht demnächst vor der Kamera der erfolgreichen US-Show Saturday Night Live – sie gibt dort ihr Debüt als TV-Moderatorin. Auf einem aktuellen Foto zeigt sich die gebürtige Britin jetzt bei den Vorbereitungen zu ihrem großen Debüt!

Auf dem Instagram-Schnappschuss ist die Musikerin an einem Tisch zu sehen. Lässig in einer Oversized-Jeans-Kombi gekleidet, scheint sie sich auf ihre Moderationen vorzubereiten, markiert sich offenbar mit einem Bleistift einige Stellen in ihrem Skript. Zwar trägt Adele einen Mund-Nasen-Schutz, ihr Gesicht ist deshalb zur Hälfte verdeckt. Trotzdem ist deutlich zu erkennen, dass sie zum Zeitpunkt der Aufnahme lächelt – und sich allem Anschein nach auf ihre anstehende Aufgabe im Fernsehen freut. "Noch drei Tage", fiebert sie ihrer Premiere in dem Bildkommentar entgegen.

Fernsehauftritte sind für die vielfache Grammy-Gewinnerin nicht neu, sondern Teil ihres Jobs. Auch das "Saturday Night Live"-Studio ist ihr nicht fremd: Vor zwölf Jahren war die Britin erstmals dort zu Gast – dieser Auftritt hatte ihr sogar den großen Durchbruch in den USA gesichert. Dass sie nun aber selbst durch die Sendung führen soll, ist eine völlig neue Herausforderung für die 32-Jährige.

Backgrid/ ActionPress Sängerin Adele Adkins im Januar 2020

Instagram / adele Adele, Sängerin

Getty Images Adele im Februar 2017

