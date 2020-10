Ralf Schumacher (45) ist ganz stolz auf seinen Nachwuchs! 2001 war der ehemalige Rennfahrer mit seiner heutigen Ex-Frau Cora Schumacher (43) vor den Traualtar getreten. Auch wenn die Liebe der beiden nicht für die Ewigkeit bestimmt war, verbindet sie für immer ihr Sohn David. Der feiert heute seinen 19. Geburtstag – und zu dem feierlichen Anlass widmet sein Vater ihm einen besonders süßen Throwback-Post!

Via Instagram veröffentlicht Ralf einen alten Schnappschuss und begeistert damit die Fans: Denn auf dem Schwarz-Weiß-Foto kuschelt er sich mit David, der damals noch ein Baby war, unter eine Bettdecke. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 19 Jahre!", freut sich der stolze Vater. Das Bild lässt die Herzen seiner Follower dahinschmelzen: "Das ist so süß!", schreibt ein User euphorisch.

Doch nicht nur Ralf ist unheimlich stolz auf seinen Sohnemann – umgekehrt hält Letzterer auch große Stücke auf den 45-Jährigen. Immerhin tritt er sogar in dessen Fußstapfen: Nachdem er 2019 in der deutschen Formel 4 den vierten Platz belegt hatte, stieg er für die 2020er Saison Anfang des Jahres sogar in die Formel 3 auf!

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher im September 2020

Getty Images Ralf Schumacher, 2019

Instagram / davidschumacher_official Ralf und David Schumacher in Salzburg, 2020

