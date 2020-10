Passend zum Wechsel der Jahreszeiten setzt Kylie Jenner (23) auf eine Veränderung! Die Jüngste der Kardashian-Jenner-Schwestern ist längst über den Status eines einfachen Reality-Stars hinausgewachsen: Sie ist Mutter, überaus erfolgreiche Unternehmerin und für viele Frauen wohl ein absolutes Fashion-Vorbild. Nicht zuletzt sichert sich Kylie ihren Ruf als Ikone durch ihre chamäleonhaften Style-Künste: Immer wieder überrascht sie ihre Fans mit einem vollkommen anderen Look. Nun war es wieder so weit: Kylie bezaubert mit einer brandneuen Haarfarbe!

Zum Herbst setzt Kylie offenbar auf warme Goldtöne! Während man sie zuletzt mit einem aschigen Ombré-Look sah, hat sie jetzt anscheinend schon wieder genug vom Farbverlauf: Auf Instagram teilte die 23-Jährige einen Clip, in dem sie nicht nur sexy posiert – sondern auch eine neue Frisur in Szene setzt. Tatsächlich erstrahlt ihr Haupt komplett in Blond – dabei setzte sie auf einen Mittelscheitel und eine Haarlänge, die bis zum Bauchnabel reicht.

Doch wie kommt Blondine Kylie bei ihren Fans an? Na klar – die schienen tatsächlich mal wieder durchweg begeistert von der haarigen Idee zu sein und überhäuften die Beauty-Queen mit Komplimenten: "JA JA JA", jubelte eine Followerin. "Bombe" oder "Das ist so gut" schwärmten weitere Fans.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2020

