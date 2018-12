Kylie Jenner (21) bleibt nie lange bei derselben Haarfarbe! Die Make-up-Mogulin ist bekannt dafür, ihre Frisur teilweise im Wochentakt zu ändern. Mal kurz und schwarz, mal megalang und platinblond oder sogar neongrün – ihre Fans haben in den vergangenen Monaten etliche Versionen zu Gesicht bekommen. Die Neujahrsfeierlichkeiten begeht die Mutter der kleinen Stormi ebenfalls mit einem neuen Look: Kylie hat jetzt blaue Haare!

Das Ergebnis ihres aktuellen Haar-Experiments enthüllte die 21-Jährige via Instagram. Dort postete Kylie einige Schnappschüsse von ihrer frisch gefärbten Mähne, die nun in einem hellen Babyblau erstrahlt. Zusätzlich hat die Beauty sich einige Zentimeter ihrer Haarpracht abschneiden lassen, sodass sie ihr jetzt gerade mal bis auf die Schultern reicht. Einen ähnlichen Farbton hatte sie zuletzt im vergangenen April getragen – damals aber mit einer Wallemähne bis zur Taille.

Ihre Follower sind hin und weg von dem Umstyling. Ein User schwört in den Kommentaren sogar: "Das ist bisher deine schönste Haarfarbe, Kylie!" und ein weiterer Nutzer versichert ihr: "Der perfekte Look zu Silvester!" Was sagt ihr dazu – welche von Kylies Haar-Looks haben euch in letzter Zeit am besten gefallen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Dezember 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, April 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, It-Girl

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin und Reality-TV-Star



