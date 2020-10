Dominic Wests (51) Liebesleben sorgte in den vergangenen Tagen für jede Menge Schlagzeilen. Der Schauspieler wurde in Rom knutschend mit seiner Kollegin Lily James (31) erwischt – das Schlimme an der Geschichte: Der Engländer ist noch verheiratet und seine Frau hatte zunächst keine Ahnung von ihrer Nebenbuhlerin. Und ausgerechnet nach diesem Fremdgehskandal soll Dominic nun ironischerweise eine passende Rolle angeboten bekommen haben...

Wie das Magazin Deadline berichtet, soll der Darsteller möglicherweise Prinz Charles (71) in der fünften und sechsten Staffel der Erfolgsserie The Crown spielen. Ausgerechnet in diesen Folgen soll auch dessen Affäre mit seiner heutigen Ehefrau Camilla Parker Bowles (73) thematisiert werden. Allerdings sind das bisher nur Gerüchte. Noch ist nicht offiziell bekannt, ob er den Job wirklich angenommen hat.

Wer am Ende also tatsächlich Charles mimt, bleibt abzuwarten. Eine Besetzung steht aber schon länger fest: Imelda Staunton (64), die vor allem als Harry Potter-Lehrerin Doloris Umbridge bekannt ist, soll in die Rolle von Queen Elizabeth II. (94) schlüpfen. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Olivia Coleman.

GlosPics/Mega Dominic West mit seiner Frau Catherine FitzGerald

Getty Images Dominic West bei der Winter Television Critics Association Press Tour, 2019

Getty Images Imelda Staunton und Prinz Charles

