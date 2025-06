Königin Camilla hält sich aus Charles' Streit mit Harry raus

Königin Camilla (77) hat entschieden, sich nicht in den anhaltenden Konflikt zwischen ihrem Ehemann, König Charles III. (76), und dessen jüngstem Sohn, Prinz Harry (40), einzumischen. Wie ein Vertrauter gegenüber People betonte, sei es Camillas klare Haltung, in diesen sensiblen Angelegenheiten keine Partei zu ergreifen, sondern sich weiterhin auf ihre Rolle als Ehefrau und Begleiterin des Monarchen zu konzentrieren. Der Bruch zwischen Vater und Sohn wurde unter anderem durch Harrys 2023 erschienene Autobiografie "Spare" (deutscher Titel: "Reserve") verstärkt. Darin teilte der Herzog von Sussex nicht nur persönliche Details und kritische Ansichten über seinen Vater, sondern ließ auch Camilla durch die Blume spüren, dass sie in diesem Konflikt nicht gänzlich unbeteiligt ist.

Die Spannungen innerhalb der royalen Familie haben sich seither verstärkt: Harry gab an, dass Charles und sein älterer Bruder, Prinz William (42), seit Längerem nicht mehr mit ihm sprechen würden. Ein weiterer Konfliktpunkt scheint Harrys Forderung nach Sicherheitsvorkehrungen für seine Familie mit Herzogin Meghan (43) in Großbritannien zu sein, die ihm nach seinem Rückzug aus den royalen Pflichten entzogen wurden. Doch auch Camilla bekam in "Spare" ihr Fett weg: Harry erinnerte sich an seine und Williams anfangs skeptische Haltung zur neuen Ehe ihres Vaters. Trotz aller Vorbehalte betonte er aber, dass er ihr gegenüber inzwischen keinen Groll mehr hege.

Camillas Verhalten in diesem Familienkonflikt steht im Einklang mit ihrer Haltung der vergangenen Jahre: loyal und diskret, aber gleichzeitig medial präsent, wenn es darauf ankommt. Als stille Kraft im Hintergrund unterstützt sie Charles mit einem feinen Gespür für Timing und den richtigen Ton. Dass der König ihre Besonnenheit und emotionale Stabilität schätzt, ist offenkundig. Gemeinsam wirken sie wie ein eingespieltes Team, das sich in der Öffentlichkeit selten aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Ihr 20. Hochzeitstag, den sie kürzlich feierten, war nicht nur ein persönlicher Meilenstein, sondern auch ein Zeichen dafür, wie tief ihre Verbindung ist – trotz der ständigen öffentlichen Beobachtung und der schweren Jahre, die beide hinter sich haben.

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

