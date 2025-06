Königin Camilla erscheint unerwartet auf Londoner Buchmesse

Königin Camilla (77) hat bei den Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum des Women’s Prize for Fiction in London mit ihrer Überraschungsanwesenheit für Begeisterung gesorgt, wie unter anderem Mirror berichtet. Die Monarchin erschien unerwartet im Freiluftpavillon in Bloomsbury, um den Autorinnen auf der Shortlist zu gratulieren und die Bedeutung des Preises zu würdigen. In ihrer Rede betonte sie, wie der Preis seit 1995 die weibliche Stimme in die Mitte der literarischen Welt gebracht habe. Camilla nutzte die Gelegenheit, mit mehreren Schriftstellerinnen ins Gespräch zu kommen. "Ich werde an Sie denken", verabschiedete sie sich von den Finalistinnen, denen sie ebenfalls viel Glück wünschte.

Während des Events zeigte Camilla ihr persönliches Interesse an Büchern und literarischen Themen. So erkundigte sie sich bei der Sängerin und Buchdebütantin Neneh Cherry über deren Memoiren und diskutierte über polnische Widerstandskämpferinnen, deren Geschichte von der Autorin Claire Mulley erzählt wird. Besonders beeindruckte sie das Publikum mit ihrer ehrlichen Wertschätzung und ihrer Liebe zur Literatur, die sie mit jüngsten Leseempfehlungen unterstrich. Neben den Interaktionen mit den Autorinnen genoss sie auch die lockere Atmosphäre des Geländes, wo sie Stände besuchte, darunter einen Pop-up-Buchladen, und über die Vorteile von Hörbüchern plauderte.

Camilla, eine leidenschaftliche Leserin und Förderin der Literatur, setzt sich schon lange für die Verbindung von Mensch und Literatur ein. Neben ihrem literarischen Engagement ist sie auch für ihre Tierliebe bekannt. Zu Hause verbringt sie viel Zeit mit ihrer Hündin Moley, einem Jack-Russell-Mischling, den sie aus einem Tierheim adoptiert hat. Ihre Vorliebe für Tiere und Bücher scheint die Königin unermüdlich zu prägen und zu inspirieren. Camilla schafft es, sowohl als royale Persönlichkeit als auch privat eine warmherzige und nahbare Seite zu zeigen, die bei vielen Menschen Anklang findet.

Getty Images Königin Camilla bei der Londoner Buchmesse, Juni 2025

Shona Williams / The Royal Household / Instagram Königin Camilla zeigt ihren neuen Welpen Moley

