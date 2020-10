Diese Trennung hat auch körperliche Spuren bei ihr hinterlassen! Seit 2019 sind Carina Spack (24) und Serkan Yavuz (27) gemeinsam durchs Leben gegangen. Doch vor wenigen Wochen dann der Schock: Das einstige Bachelor in Paradise-Traumpaar hat sich mittlerweile getrennt. Dass das für sie erst einmal schwer zu verdauen ist, macht jetzt die Blondine deutlich: Carina erzählt ihrer Community, dass sie in den vergangenen Wochen ziemlich abgenommen hat!

In ihrer Instagram-Story gab die 24-Jährige vor wenigen Tagen ein Lebenszeichen von sich und machte ihrer Community ganz deutlich, dass es ihr noch nicht besser geht. Und genau das hat sich jetzt auch auf ihrer Körperwaage widergespiegelt. "Normalerweise wiege ich so 62 Kilo. Ich hab mich aber mal auf die Waage gestellt und ich wiege jetzt knapp unter 54 Kilo", erzählte sie ziemlich geschockt. Doch die Reality-TV-Beauty blicke zuversichtlich nach vorne: "Das wird!"

Doch nicht nur Carina geht es aktuell eher bescheiden – auch ihr Ex Serkan hat ganz offensichtlich noch an dem Liebes-Aus zu knabbern. In letzter Zeit muss sich der 27-Jährige nämlich mit Schlafproblemen herumschlagen. "Irgendwie schlafe ich zurzeit richtig schlecht", hatte er vor einigen Tagen seinen Fans im Netz offen und ehrlich mitgeteilt.

Serkan Yavuz und Carina Spack

Carina Spack, Reality-Star

Serkan Yavuz im September 2020

