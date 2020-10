Raubt der Liebeskummer Serkan Yavuz (27) den Schlaf? Anfang Oktober mussten der Ex-Bachelorette-Boy und Carina Spack (24) traurige Nachrichten verkünden: Das Reality-TV-Paar geht von nun an getrennte Wege. Was genau der Grund für das Liebes-Aus ist, behielten die beiden bisher noch für sich – machten aber deutlich, dass bei ihnen kein böses Blut fließt. Dennoch: Ganz so leicht dürfte ihnen dieser Schritt nicht fallen. Serkan gab nun bekannt, in der vergangenen Zeit vermehrt unter Schlafproblemen zu leiden!

In seiner Instagram-Story meldete sich der einstige Big Brother-Kandidat am Morgen bei seinen Fans. Ganz wach schien er dabei aber noch nicht zu sein: "Guten Morgen! So, ich bin echt noch richtig müde und sehe auch richtig verschlafen aus, weil ich echt wenig geschlafen habe", begrüßte er die Community aus seinem Auto. Allerdings sei das längst kein Einzelfall: "Irgendwie schlafe ich zurzeit richtig schlecht", gab er anschließend zu.

Ob Serkan vielleicht auch die Gedanken an seine Ex nicht zur Ruhe kommen lassen? Erst kürzlich ließ der 27-Jährige durchblicken, dass er es war, der letztendlich den Schlussstrich gezogen habe. "Es hat schon alles seine Gründe, ich habe eine Entscheidung getroffen und es ist jetzt auch gut so", plauderte er in seiner Instagram-Story über die Trennung aus.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Instagram / carina_spack Carina Spack, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-Bachelorette-Kandidat

