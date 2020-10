Darauf haben die Fans gewartet! In der diesjährigen Staffel von Love Island lernten sich Melina Hoch und Tim Kühnel kennen – und gingen sogar als Siegerpärchen mit einer Prämie in Höhe von 50.000 Euro nach Hause. Zurück in Deutschland lassen es die beiden zwar erstmal langsam angehen, bestätigten aber, dass sie mehr als Freunde seien. Kommt nun der endgültige Paar-Beweis? Der Student teilte jetzt ein erstes Kuss-Bild mit seiner Liebsten.

Auf Instagram veröffentlichte der Stuttgarter ein Foto von sich und seiner Angebeteten. Auf dem Schnappschuss geben sich Tim und Melina einen leidenschaftlichen Kuss auf den Mund, während sie dabei total verliebt in einer Fußgängerstraße stehen. Wie viel die Kölnerin dem 23-Jährigen bedeutet, machte dieser in der Bildunterschrift deutlich. "Ich bin immer für dich da", kommentierte er den Beitrag und untermalte seine Gefühle mit einem roten Herz-Emoji.

Auch Melina ließ Tim kürzlich eine Liebesbotschaft via Social Media zukommen. "Langsam fange ich an, alles zu realisieren, aber es ist irgendwie immer noch unreal. In Tim habe ich meinen Deckel gefunden", schwärmte sie. Dazu teilte die Sportskanone ein Knutschfoto aus dem "Love Island"-Finale.

Instagram / timkuehnel Melina Hoch und Tim Kühnel im Oktober 2020

RTLZWEI Tim und Melina bei "Love Island"

RTL2 Melina und Tim nach ihrem "Love Island"-Sieg

