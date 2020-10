Süße Worte von "Love Island"-Melina an ihren Tim! Bei Love Island hatte es zunächst so ausgesehen, als könnte kein Mann das Herz der Cheerleaderin erobern. Die Beauty gab sich oft unnahbar und war genervt von den aufdringlichen Flirtversuchen der Islander. Am Ende konnte der Stuttgarter seine Traumfrau aber doch noch knacken und die Turteltauben verließen die Insel nicht nur als Paar, sondern sogar mit der Siegprämie. Kurz nach der Show macht die Brünette ihrem Tim jetzt eine Liebeserklärung.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 23-Jährige jetzt ein Knutsch-Foto mit dem Studenten aus dem "Love Island"-Finale und teilte dazu rührende Zeilen: "Langsam fange ich an, alles zu realisieren, aber es ist irgendwie immer noch unreal. In Tim habe ich meinen Deckel gefunden." Beim Anblick des Paar-Pics kommt Melina richtig ins Schwärmen. "Dieses Bild finde ich so schön. Ein 'Flip-Kuss'-Moment", meint sie und träumt von Plötzlich Prinzessin und anderen märchenhaften Liebesfilmen – und deren emotionalen Kussszenen.

Doch können die Fans nach diesen Aussagen auch davon ausgehen, dass die Kölnerin und das Male-Model offiziell als Paar gelten? Dieser Frage gingen die Ex-Islander bei einer Social-Media-Fragerunde noch aus dem Weg. "Wir befinden uns gerade irgendwo zwischen Freundschaft und Hochzeit", klärte Tim schließlich auf.

Instagram / timkuehnel Melina Hoch und Tim Kühnel im Oktober 2020

RTLZWEI Melina Hoch und Tim Kühnel im "Love Island"-Finale

RTLZWEI Tim und Melina bei "Love Island"

