Wünschen sich Melina Hoch und Max gemeinsamen Nachwuchs?

Seit vergangenem Sommer schweben Max Bornmann und Melina Hoch auf Wolke sieben. Die zwei Reality-TV-Stars teilen sich inzwischen nicht nur ein Zuhause, sondern haben sich auch zwei flauschige Mitbewohner zugelegt. In ihrer Rolle als Katzeneltern gehen die beiden absolut auf. Daher fragt ein Fan zu Recht, ob sie sich denn vorstellen können, zusammen Kinder zu bekommen. In ihrer Instagram-Story beantwortet Melina diese Frage: "Ich glaube, kleine Max-Melinas wären ein Erlebnis. Aber ja, irgendwann gerne."

Die einstige Love Island-Kandidatin ist wahrscheinlich nicht die einzige, die sich den Nachwuchs mit ihrem Partner ziemlich niedlich vorstellt. Als Melina und Max nach vielen Spekulationen im Juli 2024 ihre Beziehung öffentlich machten, kamen ihre Follower aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Viele waren sich einig, dass die beiden ein echtes Traumpaar seien – und auch ihre Reality-TV-Kollegen freuten sich sehr für sie. "Alles Glück für euch beide", schrieb unter anderem Paulina Ljubas (28) zu dem niedlichen Liebes-Outing-Video in den sozialen Medien, und sogar Max' Ex-Flamme Yeliz Koc (31) gab zu: "Schon sehr süß. Ich freue mich für euch!"

Erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden Melina und der Make Love, Fake Love-Star nach ihrer Zeit bei Prominent getrennt. Dort trat Max mit seiner Ex-Freundin Luisa Früh an, Melina wiederum mit ihrem ehemaligen Partner Tim Kühnel. In der Staffel wirkte es, als hätten sie lediglich ein freundschaftliches Verhältnis. Allerdings zeigten sie sich danach immer wieder bei gemeinsamen Aktivitäten und fuhren sogar zusammen in den Urlaub – das heizte die Gerüchteküche ziemlich an.

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch im Juli 2024

Anzeige Anzeige