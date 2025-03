"Viele Dinge": Das schätzt Melina Hoch an Max am meisten

Im Juli des vergangenen Jahres machten Melina Hoch und Max Bornmann ihre Beziehung öffentlich. Seither hat sich bei den Realitystars einiges getan: Sie wohnen mittlerweile zusammen und sind stolze Besitzer zweier Bengalkatzen. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde möchte ein interessierter Fan nun von Melina wissen, was sie an Max am meisten schätze. "Viele Dinge. Er bringt mich zum Lachen. Wir haben immer Spaß zusammen, egal wo wir sind. Er gibt mir das Gefühl, dass ich so sein kann, wie ich bin", schwärmt die Prominent getrennt-Teilnehmerin.

Doch damit nicht genug! Melina kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. In ihrer Story zählt sie noch weitere Punkte auf, die sie an Max zu schätzen weiß. "Wir können sehr gut über Dinge sprechen. Oft merkt er sich auch die kleinsten Dinge, die ich erzähle. Er unterstützt und motiviert mich", zählt sie weiter auf. Zudem gebe Max seiner Melina immer ein gutes Gefühl. Mit einem Augenzwinkern betont sie zuletzt, dass ihr Partner wohl "ganz okay" kochen könne.

Vor Max führte Melina eine Beziehung mit Tim Kühnel. Mit ihm nahm die Reality-TV-Bekanntheit im vergangenen Jahr gemeinsam an dem Format "Prominent getrennt" teil, an dem zeitgleich auch Max und dessen Ex-Freundin Luisa Früh mitwirkten. Im Interview mit Promiflash verriet Tim, was er von der neuen Beziehung seiner Ex halte: "Ich bin sehr happy für beide und gönne es ihnen von Herzen! Ich hab immer gesagt, ich hab kein Problem damit, Hauptsache Melina ist damit einverstanden."

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, Reality-TV-Pärchen

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im Dezember 2024

Anzeige Anzeige